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黃偉哲指國家級警報亂槍打鳥 蘇貞昌：禦敵從嚴

最新更新：2020/04/07 09:24

（中央社記者陳俊華台北7日電）中央流行疫情指揮中心4日針對11處景點發出國家級警報，台南市長黃偉哲認為是亂槍打鳥。行政院長蘇貞昌今天說，群眾因為連假興奮聚集、沒保持社交距離，連口罩都沒戴，希望大家禦敵從嚴。

中央流行疫情指揮中心4日針對11處景點發出國家級警報，其中有3個景點位於台南。台南市長黃偉哲6日表示，這3個景點的人潮並未達密集、擁擠的標準，被列入有點困擾，感覺上有點像是亂槍打鳥的選擇。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，邀蘇貞昌與內閣官員列席備詢。

蘇貞昌會前受訪時表示，雖然台灣疫情相對穩定，還是戒慎恐懼，政府是基於提醒國人對於群眾聚集的地方，還是要如疫情中心提出的規範指引，應該要保持適當社交距離，這都需要民眾配合，政府也是提醒大家，相關作法可以從各方面實際執行情形更精進。

媒體詢問，發布這11個景點的標準在哪？蘇貞昌說，是從各地回報情況，事實都可以看到確實群眾因為連假興奮聚集，有些人沒保持適當社交距離、有些人連口罩都沒戴，政府希望大家禦敵從嚴，既然出來就應該用更嚴謹態度面對。（編輯：趙蔚蘭）1090407

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