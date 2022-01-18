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疫情升溫 蘇貞昌：傳播確實很快但在控制範圍內

2022/1/18 15:30
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（中央社記者賴于榛台北18日電）桃機疫情持續升溫，行政院長蘇貞昌今天表示，這波疫情確實傳播很快，現在全球一天250萬案例，但在台灣，相關案例有跡可循，民眾也都做好防疫規範，還在控制範圍內。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，台灣新增66例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），為49例境外移入、17例本土病例追平今年新高紀錄，桃機衍生群聚發生兩週，累計確診達113人。

蘇貞昌今天出席「110年鳳凰獎楷模表揚典禮」，會前就疫情與福島食品等議題回應媒體詢問。他表示，這波疫情確實傳播很快，現在全球一天達250萬確診案例，但在台灣的相關案例都有跡可循，大家也做好防疫規範，還在控制範圍內。

蘇貞昌說，感謝第一線防疫、醫護、清潔人員，也呼籲民眾遵守防疫規範，才能正常過生活與過好年。

蘇貞昌也提及國際間對疫苗護照有一定規範，將由指揮中心與地方商量相關作法；至於他欲接種的第三劑疫苗品項為何，將待與指揮中心商量後決定。（編輯：林興盟）1110118

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