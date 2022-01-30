國民黨團新任總召2/1接棒 曾銘宗：朝3方向努力

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國民黨立法院黨團新任總召曾銘宗（圖）將於2月1日上任，他受訪指出，未來將朝3方向努力，提出民生法案拓展年輕和中間選民支持、提升立委和國民黨支持度，以及協助縣市長參選人打贏大選。中央社記者范正祥攝 110年1月30日

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（中央社記者范正祥台北30日電）國民黨立法院黨團新任總召曾銘宗將於2月1日上任，他受訪指出，未來將朝3方向努力，提出民生法案拓展年輕朋友和中間選民支持、提升立委和國民黨支持度，以及協助縣市長參選人打贏選舉。

國民黨團於去年12月28日舉行第10屆第3任總召及第10屆第5會期首席副書記長選舉。投票結果，總召選舉部分，立委曾銘宗勝出；首席副書記長選舉，立委李德維出線。另外，循例由現任黨團首席副書記長、立委萬美玲接任新會期書記長。

國民黨團新任總召、書記長及首席副書記長將於今年2月1日立法院新會期開始時上任，接棒總召的曾銘宗接受中央社記者訪問，指出黨團未來將朝3方向努力。

曾銘宗指出，首先，在法案方面，現在加入國民黨團運作的立委共有40名，黨團會善盡在野黨職責，全力提出有利國家經濟和人民生活的國計民生法案，例如改善低薪、促進發展經濟、實現居住正義等，希望拓展年輕朋友和中間選民支持。

其次，提升立委和國民黨支持度，國民黨團是一個平台，未來要選舉的立委，不論是選舉縣市長或立委，黨團提供平台以提升立委和國民黨支持度；黨團預計也會舉辦更多公聽會，吸納包括環保團體等民間團體的聲音，爭取更多支持。

最後，曾銘宗指出，今年有縣市長選舉，黨團也要協助參選人打贏選舉。（編輯：蘇志宗）1110130