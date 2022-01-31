巴拉圭新年吃葡萄許願 拖行李箱盼有機會出國

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（中央社記者王慶剛台北31日電）在巴拉圭過新年，要先準備一個行李箱，還要躲到桌下，想著找到另一半，在台的巴拉圭留學生分享新奇的新年習俗，祈求的不外乎桃花與財富。

巴拉圭在台留學生、目前就讀台大農藝系的馬義時（Ulises Adrian Marecos Vargas）告訴中央社記者，巴拉圭人相信跨年倒數後，只要拖著行李箱，裡頭不一定要裝東西，象徵性地繞一、兩個路口，就代表未來的一年有機會出外旅行；繞的路口越多，代表能旅行的距離越遠。這個活動在年輕人之間特別流行。

同樣來自巴拉圭，目前就讀中央大學太空科學與工程學研究所的何勝利（Jose Genes）說，渴望愛情的巴拉圭女性，也會在跨年倒數前幾分鐘，躲在桌子下面，想著「今年想要交到男朋友」，等到倒數後再出來，據說就能招來桃花運。

為了要招好運，何勝利說，巴拉圭人會在新年穿白色或黃色衣服。白色象徵全新的開始、黃色則是招財，不同於台灣過年時要穿紅色衣物，因為巴拉圭人認為紅色是耶誕節的顏色。

巴拉圭新年必吃的食物是葡萄，馬義時說，巴拉圭人會吃12顆葡萄，一顆代表一個月份，每吃一顆可以許一個願；若吃到第幾顆特別酸，代表那個月可能會過得比較辛苦。

何勝利說，由於巴拉圭位處南半球，1月正是炎炎夏日，都市地區通常會選擇吃比較冷的食物，包括冷盤牛肉三明治、馬鈴薯沙拉、拌有葡萄乾的希臘米等。

談到在台灣過農曆年，馬義時表示，來台灣第一年，學校安排到一個台灣家庭過年，接待家庭非常熱情，還帶他去看表演與做飯、還拿到紅包，讓他覺得非常熱鬧、溫馨。（編輯：林克倫）1110131