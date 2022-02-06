傳接民眾黨秘書長 蔡壁如：沒跟柯文哲談過

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（中央社記者王承中台北6日電）外傳民眾黨主席柯文哲有意找民眾黨立委蔡壁如接掌黨秘書長。蔡壁如今天表示，媒體報導太過誇大，她並沒有跟柯文哲談過；民眾黨發言人張清俊表示，對相關新聞內容一無所悉。

根據自由時報今天報導，民眾黨日前遭爆料提名有酒駕前科的議員參選人、重挫聲譽；據悉，台北市長兼民眾黨黨主席柯文哲不滿秘書長謝立功處置不力，有意找昔日心腹、立委蔡壁如在農曆年後接掌秘書長。

對此，蔡壁如接受中央社記者訪問時表示，她沒有跟柯文哲談過，媒體報導太過誇大；柯文哲的秘書在上會期臨時會時曾與她的助理聯繫，起因是最近議員提名有些紛紛擾擾，而她自己又是負責雲嘉南地區，所以柯文哲想要聊一下，並請她到黨部幫忙。

蔡壁如指出，因為聯繫的時間正逢立法院臨時會要表決總預算案，時間上沒辦法確定，所以她跟柯文哲都還沒有見面談。

蔡壁如也透露，柯文哲今天看到新聞後，就聯繫她要約時間談；她則回覆，只要不是談新聞內容就好，要幫什麼忙都可以。

民眾黨發言人張清俊表示，對相關新聞內容一無所悉。（編輯：林克倫）1110206