民進黨屏東縣長初選起跑 3立委返鄉各自打拚

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民進黨籍立委周春米（左）18日合體同黨立委蘇巧慧到屏東，會勘醫學中心等級的屏東榮總工程進度，蘇巧慧受訪指出，屏東榮總可紓解當地急重症需後送外縣市情形，並設立各項專科及跨領域照護項目，透過提升屏東醫事比、醫護比及病床數，確實照顧屏東鄉親。中央社記者李卉婷攝 111年2月18日

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（中央社記者李卉婷屏東縣18日電）民進黨內屏東縣長初選將在4月初完成，已經表態參加的3名立委，今天回到屏東各自打拚，周春米合體立委蘇巧慧、鍾佳濱獲前屏東縣長曹啟鴻支持，莊瑞雄則是一早就在街頭宣傳。

周春米今天合體蘇巧慧會勘醫學中心等級的屏東榮總工程進度，蘇巧慧接受媒體聯訪指出，屏東榮總紓解屏東急重症需後送外縣市情形，並且設立各項專科及跨領域照護項目，透過提升屏東醫事比、醫護比及病床數，確實照顧到屏東鄉親。

蘇巧慧說，除醫院本體外，原本營區內的文化資產和周圍交通規劃，也都分頭進行，這就是中央部會和地方政府通力合作的成功經驗，從頭到尾都參與其中的周春米，更是推動屏東向前不可缺少的重要助力。

前屏東縣長曹啟鴻今天邀集退休好友，成立「鄉間騎士兵團」，關心屏東議題，也乘機推薦鍾佳濱。曹啟鴻說，鍾佳濱不會攻擊別人、不會用手段，更不會放假消息，希望他能正派經營民主文化，期盼大家支持。

莊瑞雄今天則是一早就出現在屏東市街頭，向大家打招呼、道早安，莊瑞雄在臉書指出，自從疫情指揮中心解禁政治人物跑攤後，每天站在街頭，跟趕著到高雄上班上課的好朋友，道聲早安，他有信心，讓屏東的好人才留在屏東，主張3大優先，產業轉型優先、就業機會優先、交通建設優先。（編輯：郭諭儒）1110218

前屏東縣長曹啟鴻（右）18日邀集退休好友成立「鄉間騎士兵團」，關心屏東議題，並同時推薦投入民進黨內屏東縣長初選的立委鍾佳濱（左）。中央社記者李卉婷攝 111年2月18日