蔣萬安挺複決綁大選與黨不同調 朱：不用見縫插針

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國民黨立委蔣萬安29日表示支持18歲公民權修憲案公民複決與年底選舉合併舉行，遭質疑與黨中央不同調，黨主席朱立倫（前左3）在出席國民黨青年事務委員會成立記者會時說，不必見縫插針，國民黨3個月前曾提出公投綁大選公投案，是民進黨強力反對。中央社記者劉冠廷攝 111年3月29日

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（中央社記者劉冠廷台北29日電）國民黨立委蔣萬安支持18歲公民權修憲案公民複決與年底選舉合併舉行，遭質疑與黨中央不同調，黨主席朱立倫今天說，不用見縫插針，國民黨3個月前曾提出公投綁大選公投案，是民進黨強力反對。

立法院25日通過18歲公民權修憲案，民進黨盼公民複決能與年底地方選舉合併舉辦，朱立倫則認為為何要做這矛盾的決定，主張應再找適當的時間舉行公民複決，但蔣萬安今天上午接受廣播專訪時，表示支持公民複決與年底選舉合併舉行。

國民黨今天舉辦青年事務委員會成立記者會，出席記者會的朱立倫表示，改革這條路非常辛苦也不能間斷，包括邀約許多年輕人加入國民黨，改變黨員結構，同時也要培訓優秀人才，要讓年輕人有希望，讓願意從事公共服務的年輕人有機會。今年選舉，國民黨會給更多年輕人機會，雖然黨內有不同聲音，但今天不做，明天就會後悔。

現場媒體詢問，蔣萬安支持公民複決與年底地方選舉合併舉行，這是否與黨中央不同調。朱立倫說，不用見縫插針，大家都知道國民黨3個月前曾提出公投綁大選的公投案，是民進黨強力反對，理由包括對事與對人要分開、不能夠干擾選舉、選務單純化等。民進黨這次想合併舉行，是否應先向社會交代一下矛盾與雙標，至少要跟社會大眾道歉。

朱立倫強調，國民黨只是要告訴民進黨他們遵守公投的結果，是民進黨自相矛盾、雙標。

此外，針對傳出有藍營金主介入國民黨桃園市長黨內提名，朱立倫表示，什麼人介入都沒有用，唯一可以介入的就是桃園市民，在地的桃園市民會決定國民黨提出最強、最優秀的候選人，本週會開始一一徵詢這些優秀的候選人。（編輯：趙蔚蘭）1110329