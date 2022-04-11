接見旅行公會 賴清德：共同振興國內旅遊

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（中央社記者葉素萍台北11日電）副總統賴清德今天接見中華民國旅行商業同業公會全國聯合會暨中華民國旅行業品質保障協會成員，強調政府一直都跟旅遊業站在一起；期許業界與政府一起努力，利用各式管道行銷台灣，共同振興國內旅遊。

賴副總統上午在總統府接見中華民國旅行商業同業公會全國聯合會暨中華民國旅行業品質保障協會成員，這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。

賴副總統致詞時首先代表總統蔡英文歡迎訪賓到總統府。他說，這波疫情中，旅遊業界非常配合政府政策，協助進行各項防疫措施。事實上，這波疫情影響了全世界，在諸多受影響產業中，旅遊業是相當辛苦的行業。

副總統表示，政府一直都跟旅遊業站在一起。在總統指導之下，行政院長蘇貞昌提出振興方案、紓困方案，也啟動各項協助措施，包括旅行業員工薪資、營運成本的補貼等，針對觀光產業投入的紓困及振興經費，截至目前已超過新台幣400億元，就是希望協助大家度過難關。

副總統表示，為了活絡台灣經濟，政府也推動振興三倍券、五倍券，希望透過這些措施，除了協助觀光產業發展，也吸引民眾在國內旅遊。

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賴副總統提到，他曾帶外賓參訪阿里山特富野古道及釣蝦場，除了與駐台使節一起體驗台灣在地特色的休閒活動，也讓他們了解台灣山林之美。此外，他也曾與台灣千里步道協會執行長周聖心、小野老師一起走訪台灣的古道，就是希望大家在這波疫情下，能重新發現、體驗台灣之美。

賴副總統表示，台灣有好山好水，期許業界與政府一起努力，利用各式管道行銷台灣，共同振興國內旅遊。（編輯：謝佳珍）1110411