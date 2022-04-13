吳欣盈任辦公室顧問 蔡壁如否認要辭立委

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（中央社記者郭建伸台北13日電）新光集團第3代、曾列台灣民眾黨不分區立委名單的吳欣盈，近日任職立委蔡壁如辦公室顧問，外界揣測牽動立法院布局。蔡壁如表示，借重吳欣盈長照及智慧城市專業，因此聘請擔任顧問，但她沒有要請辭立委。

鏡週刊今天報導，名列民眾黨2020不分區立委第7名的新光集團第3代吳欣盈，近日接任立委蔡壁如辦公室顧問，並且出席民眾黨團會議；黨內人士預測，若蔡壁如請辭立委轉任黨秘書長，吳欣盈可望遞補不分區立委。

對此，蔡壁如受訪指出，她最近辦公室顧問離職，主席柯文哲建議她借重吳欣盈在長照及智慧城市的專業，因此才聘請吳欣盈擔任辦公室顧問，吳欣盈未來每週二、五將參與民眾黨團晨會。

蔡壁如表示，吳欣盈昨天是以她辦公室顧問身分陪同出席。至於外界猜測她請辭立委轉任秘書長，蔡壁如說目前沒有要辭立委。

民眾黨發言人徐千晴表示，吳欣盈過去留學期間曾參與政策研究及選民服務，目前擔任蔡壁如的辦公室顧問，未來將借重國際新創、跨國公益，與社會參與等專長。（編輯：蘇志宗）1110413