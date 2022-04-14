藍營民調：近47%孩童家長不支持新停課標準

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北14日電）國民黨智庫今天公布最新民調，在有12歲以下子女的家長中，46.9%不支持教育部新的疫情停課標準，並有80%擔心放寬停課標準，導致12歲以下小孩染疫；國民黨智庫呼籲教育部，維持原停課標準，或訂定小學的停課標準。

教育部12日宣布新的COVID-19疫情停課標準，外界擔心國小學童未打疫苗，承受較大風險。國民黨今天下午對此公布最新民調，在有12歲以下子女的家長中，有46.9%不支持新停課標準，34.8%支持，有80%擔心放寬標準導致12歲以下小孩染疫，有17.5%不擔心。

民調也顯示，有12歲以下子女的家長，63.8%支持國小以下學生維持原停課標準，但也有21.3%不支持；同時，有94.3%的12歲以下子女家長支持家長防疫照顧假，也有73.3%無12歲以下子女的家長，支持防疫照顧假。

至於在六都地區，支持國小以下學生維持修正前停課標準的支持度，有59.7%，不支持的則有26.6%；非六都地區支持度則有53.2%，不支持為23.5%。六都地區也有81.1%支持家長防疫照顧假，非六都也有72.1%支持。

智庫執行長柯志恩說，防疫照顧假支持度高，呼籲政府要給予強烈的支持與補助；從民調也可以反映出，教育部的政策很即時，但配套是如何，家長都還不清楚。

與會的國民黨立法院黨團總召曾銘宗則表示，教育部公布的停課標準，有12歲以下孩子的家長絕大多數是不支持的，所以盼教育部或行政院能夠重視。他建議應維持原停課標準，或小學另訂客觀的停課標準，不要讓新標準實施之後，讓兒童身陷染疫風險中。

曾銘宗也說，除了要求能訂定小學的停課標準外，也要有配套措施，就是防疫照顧假，國民黨團明天就會送出相關法案，此外，他也建議政府，應給予弱勢家庭在照顧兒童時，更多的協助。

本次民調調查對象為年滿20歲以上的民眾，調查日期為4月12日至13日，有效樣本為1072份。（編輯：黃國倫）1110414