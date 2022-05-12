兒少負成長交通傷亡人數反增 監院促跨部會改進

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（中央社記者陳俊華台北12日電）監委葉大華今天說，台灣109年起連續2年兒少人口負成長，但近4年兒少交通事故傷亡人數不減反增，監院通過調查報告，促請行政院督導交通部、衛福部、教育部、內政部等健全兒少交通安全環境。

葉大華下午舉行記者會表示，監察院交通及採購委員會日前通過她所提調查報告指出，事故傷害是台灣兒少非病死或非自然死主因，其中「運輸事故」更長年占兒少事故傷害致死首位，遠高於溺水、自殺及他殺等因素。

葉大華說，台灣連續2年兒少人口負成長，但近4年兒少交通事故傷亡人數不減反增，110年整體傷亡比率成長到0.70%，總計2萬4450人。

葉大華表示，政府對於降低兒少無照駕駛及騎乘機車傷亡人數、掌握事故傷害數據、落實交通安全教育、建立安全通學環境等作為，都仍待改進。行政院應督導交通部、衛生福利部、教育部、內政部，建立兒少事故傷害監測機制、落實交通安全「3E（工程、教育、執法）政策」，重視人本交通及兒少生命安全權利，建立友善安全的交通及通學環境。

葉大華說，統計107年到110年兒少交通事故傷亡十大肇因，以「未依規定讓車」最高，「未注意車前狀況」次之；如以交通載具型態分析，以「人-乘客」、「機車-普通重型」傷亡人數最高；違規項目則以「18歲以下無照駕駛」最高，平均每年取締約4萬2000多件兒少無照駕駛，另外騎乘自行車的兒少傷亡率也持續上升。

葉大華指出，兒少權法目前針對傷害事故預防，雖明訂衛福部應定期召開兒童及少年事故傷害防制協調會議，但1年只召開2次，針對兒少交通事故議題雖有討論及追蹤，仍與法定的協調、研究、審議、諮詢、督導、考核等功能甚有差距。

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葉大華說，行政院已將降低交通事故傷亡人數列為重大國家人權事項，應會同衛福部及相關部會，滾動檢討修正「兒童及少年安全實施方案」目標及成效，提升兒童及少年事故傷害防制協調會議功能，並研議建立兒少事故傷害監測機制。

葉大華表示，建議行政院參照兒童權利公約，視兒少為交通事故防制政策的主體，系統性收集兒少意見，並以兒少友善角度出發推動交通安全政策，因地制宜滾動修正「3E政策」目標的優先順序，以落實人本交通理念。（編輯：林興盟）1110512