宏都拉斯駐台大使將離任 吳釗燮頒贈大綬景星勳章

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（中央社記者黃雅詩台北14日電） 外交部長吳釗燮今天代表政府頒贈「大綬景星勳章」給即將離任的宏都拉斯駐台大使寶蒂絲妲（Eny Yamileth Bautista Guevara），表彰她駐台期間對深化台宏兩國邦誼的努力與卓越貢獻。

外交部發布新聞稿指出，吳釗燮致詞時肯定寶蒂絲妲自108年12月駐節台灣以來，提升台宏兩國關係不遺餘力，積極推動各項交流與合作，增進兩國人民友誼，並促成宏國高層政要在疫情期間來訪，對於強化兩國邦誼貢獻卓著。吳釗燮也盼寶蒂絲妲未來繼續協助促進台宏兩國關係。

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寶蒂絲妲表示，感念台灣各界在她任內的熱心協助與友誼，她對獲頒「大綬景星勳章」的殊榮表達謝忱，強調此一勳章象徵台宏兩國堅定不移的友誼及相互扶持的合作關係。台宏兩國共享民主、自由、法治的普世價值，在面對全球秩序、國際經濟情勢、氣候變遷及COVID-19疫情等威脅之際，相信兩國的密切合作一定可以共同克服挑戰。

外交部表示，宏都拉斯是台灣在中美洲重要友邦，長期堅定支持台灣的國際參與，兩國建交81年來，雙方在各項領域的合作十分密切，深獲宏國人民好評。（編輯：林淑媛）1110614

外交部長吳釗燮（右）與宏都拉斯駐台大使寶蒂絲妲（左）就雙邊邦誼交換意見。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年6月14日