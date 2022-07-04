游錫堃：愈多人瞭解國會 有助台灣鞏固民主

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（中央社記者王揚宇台北4日電）立法院長游錫堃今天主持大專青年國會民主研習營開訓典禮，他表示，民主政治就是議會政治，要瞭解民主政治，就一定要瞭解國會運作，愈多人瞭解國會，有助台灣鞏固民主。

由立法院舉辦的大專青年國會民主研習營，今天在台中霧峰立法院民主議政園區舉行；這次活動以「從過去學習，在現代應用」為主軸，除有8位金門大學同學組團參加外，還吸引醫學系、電機工程系等跨領域，共計40位大學生參與。

兩天一夜的活動中，立委王婉瑜、高虹安、莊競程、鄭正鈐與知名Podcaster劉珞等人將與學員座談，希望讓學員從程序、歷史到實務瞭解立法院的各面向，而立法院中南部服務中心主任王俊傑、議政博物館長白智榮也都出席。

游錫堃致詞時，細數影響台灣民主發展的重要事件，包括日治時代由林獻堂發起的「台灣議會設置請願運動」、蔣渭水創立台灣民眾黨，與美麗島事件、野百合學運、太陽花學運等，參與的當事者都是年輕人。

游錫堃說，看到年輕人就看到希望，他代表立法院歡迎也感謝青年們參與這次活動，瞭解公共事務、國會運作與民主政治。

游錫堃也舉俄烏戰爭為例，說明防衛意志在抵抗外力侵略時的重要性，並引用日治初期抗日英雄簡大獅、姜紹祖的詩作，講述1895年台灣割讓給日本後，台灣人民在政府崩潰、沒有軍隊與各國援助的情況下，武裝抗日長達20年，顯示台灣人對抗外侮時，其實充滿韌性。

游錫堃認為，只要大家充滿防衛意志，外力就無法輕舉妄動，進而保護台灣的民主、自由、人權與和平。

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立法院中南部服務中心表示，希望藉由這次的活動，拉近社會與立法院的距離，同時誘發學員對立法院運作的興趣。

這次活動選在民主議政園區舉辦，園區原為台灣省議會，在台灣民主化過程中扮演關鍵的角色，在立法院全面改選之前，是台灣最高民意機關，至今仍保存歷史場景及議政史料。活動也安排學員參訪議政博物館、民主時刻館，希望讓學員瞭解園區蘊含的民主內涵。（編輯：郭無患）1110704