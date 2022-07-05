落實公職利益迴避 監院：地方政府彙報情形不理想

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（中央社記者陳俊華台北5日電）監察院今天說，依利衝法規定，各機關團體每年度應彙報公職人員迴避情形給監院或法務部，但地方政府彙報情形較不理想，例如只彙報單一個局處迴避情形，更有75個鄉鎮巿公所未辦理彙報。

監察院透過新聞稿表示，依公職人員利益衝突迴避法規定，公職人員服務的機關團體應於每年度結束後30日內，將前一年度公職人員自行迴避、申請迴避、職權迴避情形，彙報給監察院或法務部。

監察院指出，受理各機關團體彙報110年度受監察院管轄公職人員的迴避情形，總計945個機關團體向監察院彙報，其中300個機關團體彙報其公職人員在110年度有迴避情形，合計1365人次，都是自行迴避。

監察院說，進一步分析彙報公職人員迴避前3名，分別為中央機關暨其所屬機關，共93個機關彙報347人次、占25.42%；直轄市政府暨其所屬機關，共44個機關彙報301人次、占22.05%；法院與檢察署共49個機關彙報249人次、占18.24%，以上三類彙報迴避合計897人次、占65.71%。

監察院表示，另外，監察院管轄的公職人員自行迴避利益類型，以非財產上利益為大宗，計1001人次、占73.33%，其內容主要為敘獎486人次、占48.55%，考績470人次、占46.95%及進用45人次、占4.5%。

監察院說，迴避財產上利益者計364人次、占26.67%，其內容主要涉及獎金192人次、占52.75%，補助或交易144人次、占39.56%，薪給及其他28人次、占7.69%。

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監察院指出，發現地方政府彙報情形較不理想，例如部分直轄巿政府、縣巿政府只彙報該府或單一個局處公職人員迴避情形；鄉鎮巿公所部分，清查結果計有75個鄉鎮巿公所未辦理彙報。

監察院呼籲，公職人員在執行職務知有利益衝突情事者，應即自行迴避，並以書面通知其服務機關團體；各機關團體應依利衝法規定，彙報公職人員迴避情形，落實利衝法迴避及彙報制度。（編輯：楊凱翔）1110705