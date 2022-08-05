更多編輯台推薦新聞：
外媒：共軍軍演威嚇 台灣社會平靜如常
政治

外媒：共軍軍演威嚇 台灣社會平靜如常

裴洛西之後 分析：主要民主國家應更積極接觸台灣
國際

裴洛西之後 分析：主要民主國家應更積極接觸台灣

研究：1/8確診者至少出現1種長新冠症狀
國際

研究：1/8確診者至少出現1種長新冠症狀

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義
科技

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
即時更新》共軍軍演72小時至7日 掌握台灣海域船舶情勢
首頁 / 政治

彰化人口跌破125萬人 黃秀芳：打拚找回光榮感

2022/8/5 19:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化5日電）民進黨彰化縣長參選人黃秀芳接受廣播節目專訪時說，彰化人口已跌破125萬人，面對人口老化，縣政思維要調整，她會1天當3天用，和縣民一起打拚，找回彰化的光榮感。

針對黃秀芳的批評，彰縣府回應，升格直轄市是全體彰化人共同願望，民進黨以人口數未達125萬人否決彰化升格，卻可以為不足人口數的竹竹併量身修法，黃秀芳是否應向彰化縣民給個交代。

黃秀芳今天接受廣播節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻專訪，暢談從政經歷以及參選彰化縣長的政見。

談到參選彰化縣長的政見，黃秀芳指出，彰化人曾期待彰化縣能單獨升格直轄市，但不過才半年時間，人口數已跌破125萬人，完全不符地制法升格直轄市的基本要件，證明過去4年縣政發展停頓，造成人口外流，縣民已看清彰化縣長王惠美口號治縣的真相，民間已形成一股換人主政的氣氛。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃秀芳表示，面對人口老化，縣政思維也要跟著調整，像是青壯年面對拚經濟還要照顧父母親、子女的三明治世代，也需要更合宜的政策，這次受黨中央徵召，她會1天當3天用，和縣民一起打拚，找回彰化的光榮感。

至於美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台訪問及中共解放軍在台灣周邊海域軍演是否會影響選情；黃秀芳指出，中國軍演引發世界各國對中國反彈，政府已宣示加強戒備、防衛台灣的決心，台灣社會無論朝野，也要展現團結一心態度，避免讓中國藉此操作影響台灣選舉。（編輯：郭諭儒）1110805

黃秀芳
民進黨力守執政7縣市 首都之戰有機會一搏 彰縣綠營基層大會師 黃秀芳：團結勝選贏回彰化
王惠美
改善大村排水護岸及道路 彰化縣府投入3785萬 彰化和美街區易淹水 獲補助7625萬建下水道改善
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族