蔡其昌：若當選成立觀光平台 帶領突破台中困境

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨台中市長參選人蔡其昌1日出席第8屆台灣觀光發展論壇，他認為，城市的觀光在於首長是否有觀光的DNA、創意與行動力。中央社記者趙麗妍攝 111年9月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中1日電）民進黨台中市長參選人蔡其昌今天表示，城市的觀光在於首長是否有觀光DNA、創意、行動力，並成立觀光平台，讓國內外旅客清楚知道觀光位置，他將帶領觀光業者突破困境。

蔡其昌今天出席第八屆台灣觀光發展論壇，他接受媒體聯訪表示，每年都會參加，分享一整年對觀光業界現象的看法以及觀光的新思維；今年除了講台灣的觀光現象外，也對城市觀光發表看法。

他表示，城市的觀光在於首長是否有觀光的DNA、創意、行動力，近幾年台中的觀光業者叫苦連天，「台中是一塊璞玉，但得不到賞識」，需要有作為、有行動、有觀光DNA的市長，才有辦法帶領台中觀光業者突破現在困境。

蔡其昌強調，讓台中觀光更好，未來若當選市長，會透過政府力量成立觀光平台，讓國內外旅客清楚知道，台中及附近觀光位置在哪裡，從食、宿、玩都有整體性的平台，由政府在背後支持跟業者雙向溝通互動。

蔡其昌指出，台中的建設要有觀光思維，他舉例，全世界的車站、公園、圖書館都能成為觀光景點，這些東西的本質也不是為了觀光，城市建設要有觀光的DNA，每個設施中都能加注觀光資源，城市處處是觀光。（編輯：陳仁華）1110901