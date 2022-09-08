考試院所屬公務員每日辦公上限12小時 明年實施

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（中央社記者陳俊華台北8日電）考試院今天說，因應公務員服務法修法，考試院會今天通過相關準則，規定所屬公務員延長辦公時數上限，每日連同正常上班時數不得超過12小時、每月總計不得超過60小時，將從112年元旦施行。

考試院透過新聞稿表示，因應6月22日修正公布的公務員服務法，為使考試院及所屬各機關公務員的辦公時數有所準據，考試院會今天通過「考試院及所屬各機關（構）公務員辦公時數準則」及「考試院及所屬各機關（構）聘僱人員給假辦法」，維護所屬公務員健康及聘僱人員給假權益。

考試院指出，準則規定所屬公務員，延長辦公時數上限，每日連同正常上班時數，不得超過12小時，每月總計不得超過60小時；如為處理緊急或重大突發事件、辦理重大專案業務或辦理季節性、週期性工作等特殊情形時，延長辦公時數上限每日連同正常上班時數不得超過14小時，每月總計不得超過80小時。

考試院說，考選部辦理國家考試，及保訓會辦理各項法定訓練業務時，因闈場工作業務特殊且具高度機敏性，入闈者在一定期間內必須限制外出；訓練期間也有安排輔導員夜間執勤必要。

考試院指出，為使辦理這類業務人員的加班時數上限較具彈性，準則中也將這類延長辦公時數，另作例外規範，但其工作時間仍依正常上班時間作息，非有必要不加班趕辦。

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另外，考試院表示，過去聘僱人員給假，只有行政院訂有「行政院與所屬中央及地方各機關聘僱人員給假辦法」，其他非行政院所屬的聘僱人員，均比照行政院規定辦理。

考試院說，為使考試院所屬聘僱人員給假權益有所依循，參照公務人員請假規則、行政院與所屬中央及地方各機關聘僱人員給假辦法等相關規定，訂定「考試院及所屬各機關（構）聘僱人員給假辦法」，將自發布日施行。（編輯：張均懋）1110908