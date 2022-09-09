基進籲簽不投降承諾書 柯志恩：應先找三軍統帥

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（中央社記者洪學廣高雄9日電）台灣基進高市議員參選人今天要求國民黨高雄市長參選人柯志恩簽署「捍衛台灣絕不投降承諾書」。柯志恩回應，請基進搞清楚對象，應該去找三軍統帥先簽才能達到目的。

中秋連假首日，多名台灣基進高雄市議員參選人今天上午前往中國國民黨高雄市黨部前，要向柯志恩遞交「捍衛台灣絕不投降承諾書」，現場宣讀承諾書內容，並向現場國民黨青年軍喊話，要求對方接下這紙承諾書。對此，柯志恩前往鳳山第一市場時，接受媒體聯訪回應，應找三軍統帥先簽。

柯志恩表示，中華民國是個主權獨立的國家，她非常認可中華民國的安全，為何天經地義的事情有必要做額外簽署。柯志恩說，基進黨應該去找三軍統帥先簽署，這才是達到對方目的的方式。

柯志恩指出，能理解基進想要蹭聲量，也絕對認同保護中華民國，但請搞清楚對象，第一個是要找三軍統帥簽署。

此外，針對前幾天受訪曾提及選情艱困，柯志恩回應，以前都是只要認真努力，就可以把事情做到最好，但選舉有非常多的狀況，高雄選戰也比想像中辛苦。不過今天看到很多地方扎根議員陪同拜票，相信未來一定可以慢慢看到不同的景象。（編輯：郭諭儒）1110909