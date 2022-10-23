陳時中稱有人車不關水門 蔣萬安：及時關降財損

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對於民進黨台北巿長參選人陳時中稱堤外有人車就不關水門，國民黨台北巿長參選人蔣萬安（右）23日出席「2022我愛芳鄰舞蹈聯歡會」前受訪表示，豪大雨使水位上升，應及時關水門降低財產損失及避免更大災害，絕對不是以全撤離作為關水門依據。中央社記者劉世怡攝 111年10月23日

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（中央社記者劉世怡台北23日電）對手陳時中稱堤外有人車就不關水門。對此，國民黨北巿長參選人蔣萬安今天說，豪大雨使水位上升，應及時關水門降低財產損失及避免更大災害，絕對不是以全撤離作為關水門依據。

蔣萬安下午出席「2022我愛芳鄰舞蹈聯歡會」前，接受媒體聯訪做上述表示。

颱風尼莎日前帶來豪雨，百齡橋下停車場數十輛汽車泡水；媒體提問，對於陳時中稱若河堤外還有一人一車就不會關水門的看法。

蔣萬安表示，這次台北市的水門事件，其實問題在於，以颱風為基礎的SOP（標準作業程序），已經沒辦法應付極端氣候下的強降雨，而且這次市長不在，副市長請假的請假、在家的在家，沒辦法即時啟動災害應變措施，才造成市民財產的損失；因此面對這種豪大雨來襲、水位上升，當然應該要及時關閉水門，才能降低市民財產損失，避免更大的災害發生，但絕對不是以車輛全部撤離，作為關閉水門的依據。

蔣萬安進一步說，現在的問題，台北市政府應該要跟氣象局緊密地保持聯繫，未來一有必要就應該趕快劃設臨停紅黃線的範圍，盡速撤離水門內車輛、爭取時間，降低市民財產損失。

蔣萬安指出，市政是一門專業，台北市擁有專業的公務人員，也有一套緊急災害的應變措施及策略，台北市民現在需要的，是一個尊重專業，能夠發揮公務人員量能的市長，如果只有口號，無心市政，是沒有辦法解決問題的。

媒體追問，蔣萬安昨天公布自己默寫出的BNT疫苗保密協議除外條款，稱戳破民進黨對手陳時中的謊言。對於陳時中今天提出3點反擊的看法。

蔣萬安表示，陳時中胡說八道，全立法院有誰知道疫苗採購價格，疫苗採購合約2/3都被陳時中塗黑，只有陳時中才知道價格，並質疑陳時中到底在說什麼？解密的鑰匙都在政府手上，陳時中要不是無知、從頭到尾搞不清狀況、徹頭徹尾的傀儡角色，要不就是一個大說謊家，說謊面不改色。

媒體問，關於中共20大黨章修正案，有關涉台部分寫入了堅決反對和遏制台獨。蔣萬安指出「我們不求戰、不懼戰」自己在立院也支持中華民國強化國防，來應對各項挑戰，台灣人愛台灣、願意為這塊土地奮戰，無庸置疑，但台灣作為一個民主開放社會，尊重包容多元聲音、容納不同意見的雅量，一定要堅持。

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媒體詢問，波波牙醫爭議延燒，陳時中稱反對附帶決議、一生為牙醫權益奮鬥的看法。

蔣萬安表示，他是反對這一次醫師法修法7個附帶決議」，立場非常堅定，就是要確保台灣醫療的品質、人民的健康，以及維護這些基層牙醫師、年輕的國內牙醫系學生的權益，「請陳時中部長站在捍衛台灣人民健康的這一邊，不要讓民眾覺得，陳時中只在乎同儕子女的利益」。（編輯：李亨山）1111023