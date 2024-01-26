國軍偵獲中共4枚空飄氣球 最近距台中51浬
2024/1/26 09:32（1/26 09:52 更新）
（中央社記者吳昇鴻台北26日電）國防部今天表示，昨天上午6時至今天上午6時偵獲2架次共機進入西南空域；並偵獲4枚中共空飄氣球，高度約為1萬5000呎至1萬8000呎，其中1枚空飄氣球距離台中西北方51浬。
國防部今天發布新聞稿表示，昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機10架次（其中進入西南空域2架次）、共艦4艘次，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統監控應處。
軍方並發布中共空飄氣球動態，昨天上午6時51分於台中西北方57浬偵獲1枚空飄氣球，高度1萬5000呎，並於上午7時35分消失；昨天上午11時43分於基隆西北方80浬偵獲1枚空飄氣球，高度1萬6000呎，並於昨天中午12時39分消失；昨天上午11時48分於台中西北方51浬偵獲1枚空飄氣球，高度1萬8000呎，並於昨天中午12時32分消失；昨天下午3時17分於屏東西北方112浬偵獲1枚空飄氣球，高度1萬7000呎，並於昨天晚間8時7分消失。
國軍強調，台灣面臨威脅樣態不斷變化，中共以認知戰伴隨軍事動作影響台灣，因此國軍須不斷精進公布方式，避免遭到敵人影響。（編輯：楊凱翔）1130126
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