哈伯望遠鏡捕捉到兩星系同框畫面 看似即將相撞

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從NASA日前發布哈伯望遠鏡拍攝的最新照片看來，螺旋星系NGC 105即將與左側的另個狹長星系相撞，但實際上這只是視覺錯置效果所造成。（圖取自NASA網頁nasa.gov）

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）日前發布哈伯望遠鏡拍攝的最新照片。從畫面看來，螺旋星系NGC 105即將與左側的另個狹長星系相撞，但實際上這只是視覺錯置效果所造成。

根據NASA的說法，螺旋星系NGC 105位於約2.15億光年外的雙魚座，狹長型星系的位置實際上還要遠得多。

照片中兩個星系邊緣即將相撞的視覺錯置現象，是因地球視角所產生，這種現象在天文學中頗為常見，星座就是一個很好的例子。

構成星座的每顆恆星與地球的距離其實差距極大，在地球上的人們看來，這些恆星會構成某些圖案，但實際上，它們並不在同一個平面上，如果從銀河系的其他地方觀察，就會看到不同的圖案排列。

NASA表示，這張照片由哈伯的3號廣角鏡頭所拍攝。NGC 105星系則由法國天文學家史提芬（Edouard Stephan）在1884年首次發現。

哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）1990年發射升空，30多年來傳回地球珍貴的太陽系、銀河系和遙遠星系的影像，徹底改變天文學的世界，也改變人類對宇宙的視野。

新一代功能更強大的韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）已於去年12月25日發射升空，預定今年6月正式開始運作。

韋伯太空望遠鏡比哈伯太空望遠鏡靈敏約100倍，部署後能讓天文學家史無前例地窺探宇宙初期形成的第一批銀河。（譯者：施施/核稿：劉學源）1110111