醫界助拚太空產業 太空中心與北榮簽備忘錄

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（中央社記者潘姿羽台北23日電）國家實驗研究院太空中心今天與台北榮民總醫院簽署合作備忘錄，未來將利用台北榮總重粒子癌症治療中心的治療空檔，為衛星元件進行重粒子輻射驗測，可大幅縮短衛星元件的驗測時間、節省成本，助國內太空產業跨大步。

太空是21世紀全球競爭的新場域，台灣政府不落人後，去年立法院三讀通過太空發展法，並於今年1月20日正式施行，明確宣示進軍太空產業的決心，也將帶領台灣太空科技與產業進一步升級。

由於發展能通過高能輻射檢測的太空級電子元件是國內產業邁向太空的重要一步，科技部轄下國家實驗研究院國家太空中心今天發布新聞稿指出，為了扶植本土太空產業，提高抗輻射電子元件自主研發與驗測的能量，2020年已與業界攜手成立「台灣太空輻射環境驗測聯盟」；今天再與台北榮民總醫院簽署合作備忘錄，未來將利用台北榮總重粒子癌症治療中心的治療空檔，為衛星元件進行重粒子輻射驗測。

國研院國家太空中心主任吳宗信指出，未來國內產學研界所發展的太空級電子元件，可利用台北榮總重粒子癌症治療中心的重粒子照射平台進行抗輻射驗證與篩選，不再需要遠送國外測試，可將半年以上的驗測時間縮短到一週，大幅節省國產太空元件的開發時間與成本，同時強化本土太空輻射環境測試能量，帶動國內太空產業發展。

太空中心解釋，太空環境險峻，衛星在太空環境容易遭輻射攻擊而造成系統功能失常，輕者需重新開機以恢復正常運作，嚴重時甚至可能造成電子元件損壞，使衛星無法執行任務；也因此，透過驗測挑選出具抗輻射能力的電子元件，才能保證衛星可在太空中正確執行任務。

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太空中心表示，過去廠商需前往歐美等先進國家進行測試，但經由這次合作，台北榮總重粒子癌症治療中心提供的重粒子驗測可測試重粒子對電子零組件／元件的各種影響，不但可協助廠商發展抗輻射電子元件，也將共同推動跨領域太空科學研究。

台北榮總院長陳威明指出，這次合作將有助於國內廠商發展抗輻射電子產品，搶占國際市場；國研院代理院長林博文則說，台灣進軍太空產業除了靠產官學研界共同努力，很高興看到醫界也來相助，期望產業界把握機會，提升研製抗輻射電子元件的能力，打進全球供應鏈。（編輯：蘇志宗）1110523