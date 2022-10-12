機器人藝術家愛達登英國國會 談新科技對創意產業影響[影]

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擁有一張女性人形臉龐和一雙裸露機械手臂的愛達，是由牛津大學科學家團隊所創造，被稱作世界首個超仿真人工智慧機器人藝術家。（圖取自twitter.com/aidarobot）

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（中央社倫敦11日綜合外電報導）機器人藝術家「愛達」（Ai-Da）今天出席英國國會在新科技將如何影響創意產業的聽證會時，向議員表示，雖然它是人工創造出來的機器人，它仍然能創作藝術。

路透社報導，愛達被稱作「世界首個超仿真人工智慧機器人藝術家」，它今天戴著黑色短假髮、身穿牛仔吊帶褲出現在國會的會議室中。

擁有一張女性人形臉龐和一雙裸露機械手臂的愛達，是由牛津大學（University of Oxford）科學家團隊所創造，並以英國數學和電腦工程先驅愛達．勒夫列斯（Ada Lovelace）的名字命名。

在上議院國會通訊與數位委員會舉辦的電視轉播會議中，愛達和「愛達」計畫負責人、藝廊業者梅勒（Aidan Meller）一起回答問題。

影片來源：Guardian News

被問及它的創作和人類創作不同之處，愛達表示：「我的確依賴電腦程序和演算，雖然我不是真人，我依然能創作藝術。」

愛達創作了一系列作品，其中包括一幅已故英國女王伊麗莎白二世的畫作，這些作品在展覽和畫廊中展出。

有關科技對創意產業工作者帶來哪些影響，委員會除了聽取了愛達的證詞，也聽了創意產業專家和學者的看法。

委員會對愛達提出的第一個問題，就是它如何繪製畫作。愛達表示，人工智慧演算法、眼睛裡的鏡頭以及機械手臂，幫助它在畫布上作畫。

它並解釋，它是如何透過「分析大量文本」辨識一般語句和詩意語句結構來寫出新詩。

愛達說：「這跟人類的差別在於意識。我沒有主觀經驗，即便能在這方面侃侃而談。」

英國「衛報」（The Guardian）報導，在這次開創性的聽證會中，身為機器人的愛達在英國上議院委員會中「作證」，期間它照本宣科的把預先寫好腳本中的錯誤念了出來，費力聽懂提問，會議期間還必須重新開機。（譯者：張茗喧/核稿：蔡佳敏）1111012