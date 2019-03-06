文大大典館既存違建 北市勒令拆除不可補照

（中央社記者劉建邦台北6日電）文化大學大典館2月發生火警，有樓層被發現是既存違建。台北市建管處今天說，大典館6至8樓為既存違建，依規定有危害公共安全疑慮，須執行拆除且不可補照緩拆，但未訂拆除日期。

中國文化大學大典館2月間發生火警，造成多名師生受困，2名女學生傷勢較重，送醫搶救後恢復生命跡象，事後有學生發現大典館的樓層是既存違建，引發關注。

台北市建築管理處副總工程司洪德豪今天受訪表示，大典館的6、7及8樓是既存違建，屬超過基地法定容積的實質違建，依「台北市違章建築處理規則」規定，危害公共安全的「屋頂加蓋第二層以上違建」應優先執行拆除，且不得補照、緩拆。

洪德豪指出，針對大典館既存違建部分，因學校已開學，考量師生上課權益，會把行政處分通知書送達給校方，再要求提出合理拆除期限，但會先輔導應自行拆除。他也呼籲，違建未拆除前，校方應加強管理校舍公共安全，目前建管處還未訂定強拆日期。

另外，自由時報今天報導，台北市副市長彭振聲要求修訂「台北市建築物申請補辦建造執照及雜項執照辦法」，要求新違建必須在半年內完成申請補照，3個月內完成修法。

對此，建管處發新聞稿表示，違建可經過補辦建造執照合法化，但現行遭查報新違建，常透過「補照辦法」不斷重新申請掛件，刻意拖延被強拆狀況。

建管處指出，為杜絕違建案藉補照程序延宕拆除狀況，將啟動修法，修法內容為，屬違建申請補照案，補照期限1個月；需辦理建物結構安全鑑定案，期限2個月；涉及都市設計審議等行政機關審查事項，補照期限不可超過6個月，僅能申請補照1次。

建管處說，拆違建政策絕無轉彎，也無針對個案開後門狀況。（編輯：陳清芳）1080306