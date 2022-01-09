每天唱歌給菜聽 高雄社大學員種出24.5斤超大高麗菜

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高雄市第一社區大學「樂學農園社」推廣無農藥、無化肥種植，並供每名學員20坪農地體驗農家樂，有學員種出24.5台斤超大高麗菜。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月9日

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（中央社記者曾以寧高雄9日電）高雄市第一社區大學「樂學農園社」推廣無農藥、無化肥種植，並供每位學員20坪農地體驗農家樂，學員們每天放音樂、唱歌給蔬菜聽，還種出一顆24.5台斤超大高麗菜，在義賣會場上格外吸睛。

高雄市第一社區大學昨天在河濱國小舉行年度成果發表會，展示學員學習成果，並於今天發布新聞稿。

其中，「樂學農園社」推廣無農藥化肥種植，學員們義賣蕃茄、南瓜、青椒、白菜、茼蒿等蔬果，不但收成豐富、個個碩大飽滿，其中還有一顆高麗菜重達24.5台斤，比一般高麗菜大了快10倍。

社長游淑燕接受中央社記者電訪表示，樂學農園社成立已15年，目前有52名成員，每年透過春夏、秋冬2期共18堂課程教導沒有接觸過農業的同學們土壤、水分控制、病蟲害、植栽選擇、各種蔬果的栽種方式等知識，待學員完成課程，就會發配每人20坪的土地供其栽種。

游淑燕說，為了更好地照料蔬菜，每天都有學員在農園裡放音樂、唱自己最喜歡的歌給它們聽，並且用無農藥、無化肥的方式，以愛心、音樂和歌聲告訴蔬菜們「要快快健康長大」。

義賣攤位上最受人矚目的，是一顆重達24.5台斤的高麗菜，外表青綠飽滿、裹著層層菜葉，有如穿著層層的綠袍，吸引民眾爭相拍照。有人說像是「被放大燈照過」，也有人說「這應該是給巨人吃的」，紛紛表示有吃過高麗菜，但「不知道可以長這麼大」。

游淑燕解釋，這個品種的高麗菜一般要種植4到5個月，可惜這顆才種下約4個月就遇到義賣活動，不然可能還可以長更大。她說，這也是友善土地的成果，因為樂學農園社推廣無毒農業種植多年，土地長期沒有受到汙染，才能得到這麼好的回饋。

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游淑燕說，因為這顆巨大高麗菜是在眾多學員呵護下長大收成，所以取名為「幸福」，希望在新的一年將幸福許給大家，也盼望疫情趕快結束；並在最後以抽獎方式送給當天購買超過100元的民眾。

游淑燕說，因為近期受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，社大招生困難，學員們決定捐出義賣，供第一社大推廣課程，讓更多人來到第一社大感受幸福氛圍，也希望「樂學農園社」能讓更多人瞭解無農藥種植，體驗、享受農家樂。（編輯：陳仁華）1110109

高雄市第一社區大學「樂學農園社」推廣無農藥、無化肥種植，並供每名學員20坪農地體驗農家樂，種植番茄、南瓜等，收成豐富、個個碩大飽滿，8日展示學員學習成果，並義賣學員所種植的蔬果。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月9日