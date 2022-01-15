保存四鐵共構 台南隆田文化資產教育園區開幕

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台南市「隆田chacha文化資產教育園區」15日熱鬧開幕啟用，設有全台最大的「嘉南大圳」主題式沉浸劇場、互動式裝置、公共藝術及專業的台南考古中心，讓人體驗人文與水文交織的歷史情境。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年1月15日

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（中央社記者張榮祥台南15日電）鄰近烏山頭水庫的台南市「隆田chacha文化資產教育園區」今天開幕啟用，這座園區保存「四鐵共構」產業遺跡，還有嘉南大圳麻豆支線小給分線流過，全是嘉南大圳百年故事的一環。

台南市長黃偉哲今天主持「隆田chacha文化資產教育園區」開幕啟用，他表示，這座園區占地1.7公頃，投入經費新台幣2億3000萬元，「四鐵共構」是最重要的亮點，也就是台鐵、糖鐵、鹽鐵（台鹽鐵路），水鐵（興建烏山頭水庫時的鐵道）。

黃偉哲表示，台南文化資產能量充沛，在這個充滿歷史及產業遺跡的場域，「隆田chacha文化資產教育園區」是全國首座以「文化資產教育」為主題的園區，顯示台南市政府對文化資產保存與活化的重視。

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台南市文化資產管理處也發布新聞稿指出，「隆田chacha文化資產教育園區」地緣位置鄰近烏山頭水庫，保存「四鐵共構」（台鐵、鹽鐵、糖鐵、水鐵）產業遺跡，留有鐵軌、地磅室遺構、台鹽隆田儲運站及倉庫群，還有嘉南大圳麻豆支線小給分線流過。

此外，「隆田chacha文化資產教育園區」設有全台最大的「嘉南大圳」主題式沉浸劇場、互動式裝置、公共藝術及專業的台南考古中心，讓人體驗人文與水文交織的歷史情境。（編輯：黃世雅）1110115