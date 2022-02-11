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大新竹合併升格 林智堅盼在6月前送行政院核定

2022/2/11 13:42（2/11 14:36 更新）
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新竹市長林智堅（右）11日接受媒體人周玉蔻（左）專訪時表示，針對大新竹合併進度，預計最短會在這個會期通過，6月前立法院送行政院核定。（林智堅幕僚提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年2月11日
新竹市長林智堅（右）11日接受媒體人周玉蔻（左）專訪時表示，針對大新竹合併進度，預計最短會在這個會期通過，6月前立法院送行政院核定。（林智堅幕僚提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年2月11日
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（中央社記者郭宣彣新竹市11日電）新竹市長林智堅今天接受媒體人周玉蔻專訪時表示，針對大新竹合併進度，預計最快會在這個會期通過，6月前立法院送行政院核定。

因大新竹升格關鍵的地制法修正案，仍卡在立院未有進展，周玉蔻認為，民進黨若無力讓竹竹併升格，恐影響大選結果。對此，林智堅說，大新竹合併是他的目標與期待，不要在意國民黨看法，要實質討論，按著立院時間表前進，最快在這個會期內通過，並在6月前送行政院核定，希望趕快完成。

林智堅說，上次臨時會要審總預算，國民黨挾持總預算，不讓民進黨總召柯建銘討論地制法，為顧全大局不審，但2月底希望能好好審查，還給新竹人公道。

林智堅表示，國民黨起初說因人設事、從長計議、實質審查，他已宣布不選了，如今國民黨不論竹竹併、竹竹苗併卻停下來不再提，根本是始亂終棄。

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針對2022民進黨選情，以及大新竹合併升格、新竹市長接棒人選？林智堅表示，新竹選民結構對民進黨不利，沒有樂觀條件，但黨內一定會找到最強人選，並盡全黨之力輔選。

林智堅指出，以大新竹來講，贏的關鍵在於中間年輕選民，新竹縣市人口都極度年輕化、很多外來人口，看的是候選人願景、能力論述和實務經驗等。至於，是否就新竹科技城屬性尋覓科技界人才，他表示，不排除任何可能性。（編輯：李錫璋）1110211

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