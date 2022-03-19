造林植樹綠美化 澎湖龍門閉鎖陣地種下千顆苗木

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（中央社澎湖縣19日電）屏東林管處與澎湖縣政府配合植樹月舉辦「森活的碳循、守護島嶼林」植樹活動，500多名民眾今天在澎湖龍門閉鎖陣地，種下千棵羅漢松等苗木，防止潮害、風害，並達成環境綠美化目標。

今天在湖西龍門閉鎖陣地園區植樹，澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲、屏東林管處副處長李木生、觀光局澎管處長許宗民等及社區民眾500多人一起合力在園區種下羅漢松等1000棵苗木。

李木生表示，澎湖海風大又缺水，造林工作不易，今年澎湖選擇原生海岸樹種，也考慮到景觀變化，種植如羅漢松、黃槿、草海桐、白水木、大葉欖仁等，也提供10種苗木共2000棵贈送民眾，一起以行動植樹綠美化。

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賴峰偉與劉陳昭玲指出，感謝林務局全力協助澎湖的造林綠美化，今年是環保年，要多植樹減碳，民眾有苗木需求，也隨時可前往林務公園管理所索取，每次10棵，且不限次數，呼籲民眾以行動多種樹，綠美化家園。

澎湖龍門閉鎖陣地早期是軍事要塞管制，並劃設為保安林，軍方歸還縣府後，剷除銀合歡，並規劃為軍事觀光遊憩景點，今年選在園區植樹綠美化，增添園區綠意盎然，成為觀光休憩的景點。（編輯：郭諭儒）1110319