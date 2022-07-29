枯水期十分瀑布變尿尿小童 幕後岩層之美現蹤

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新北市府觀旅局29日表示，十分瀑布近日水量稀少，涓涓細流難得可見瀑布簾幕後的自然岩層之美（圖），這是只有在夏日枯水期才可看見的景觀，展現四季之美。（新北市觀旅局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年7月29日

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（中央社記者沈如峰、黃旭昇新北29日電）新北市十分瀑布最近水量稀少，有遊客戲稱「五分瀑布」或「尿尿小童」，盼颱風帶來水量補充。市府觀旅局說，涓涓細流難得可見瀑布幕後的自然岩層之美，也是四季風貌。

位於新北市平溪區的十分瀑布，原本水量氣勢磅礡，但最近有遊客發現，瀑布水量成涓涓細流，中間石頭也長滿青苔，裸露出來。

附近商家說，近年颱風少，夏天沒下大雨，每年7、8月本來就是十分瀑布枯水期，水量當然減少，能成為「十分大石頭」也是一種奇景；若遇下雨，十分瀑布水量就會很壯觀。

新北市府觀光旅遊局告訴中央社記者，十分瀑布高20公尺、寬40公尺，是台灣最寬的簾幕式瀑布瀑布；瀑布下方水潭極深，瀑布就像千軍萬馬奔騰，傾瀉而下，感覺就像是白色綢緞，墜入一大片寬廣深潭，瀑布水氣經常呈現彩虹，有「台灣尼加拉瀑布」的美譽。

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觀旅局說，十分瀑布每年逢7月至8月枯水期，為自然的四季變化，有其不同的天作之美，甚至只有在夏日枯水時，才可以看見涓涓細流，與難得可見瀑布幕後的自然岩層之美。

觀旅局說，十分風景特定區以瀑布、平溪線小火車、及天燈著稱。基隆河上游北自猴硐至三貂嶺，再延伸到十分寮、平溪一帶，形成一連串此起彼落的瀑布群；附近的環境及生態都保持得相當良好，近來市府設置不少健行步道，夏日蟬鳴伴隨綠意，在十分瀑布園區可傾聽夏日溪流的水聲，歡迎民眾觀賞不同面貌的十分瀑布。（編輯：張銘坤）1110729