慶祝台中市商人節活動 盧秀燕蔡其昌未同框

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（中央社記者郝雪卿台中1日電）台中市商業會今天舉辦慶祝台中市商人節活動，原本台中市長盧秀燕與民進黨台中市長參選人蔡其昌都排定行程出席，結果蔡其昌臨時取消行程，大家預期2人同框的畫面未出現。

台中市商業會下午在台中林酒店舉辦「2022慶祝台中市商人節活動」，盧秀燕率多名市府一級主管出席，而原定只稍後10分鐘到場的蔡其昌，最後因為有其他活動而臨時取消行程，會中並由盧秀燕頒發匾額表揚優良企業。

盧秀燕在會中致詞表示，經濟部1年4季都對地方經濟表現進行評比，今年第3季評比剛公布，台中市在六都評比中有11項獲得第1名，要感謝大家一起拚經濟，促進地方繁榮。

她接著指出，第4屆台中購物節正在舉辦中，去年購物節締造291億元的登錄消費金額，感謝所有公會合作拚經濟。另外，今年的地價稅從今天起開徵，大家應該發現這次的地價稅已經調降，有80多萬戶受惠，市府不只要拚經濟，還要輕稅簡政。

台中市商業會理事長謝豐享在會中致詞表示，最近台中市空氣有比較好，但台中火力發電廠仍然火力全開，可見空氣不好不是中火的關係，大家應該感謝中國國家主席習近平，因為中國的經濟不好，很多工廠遷出，所以這裡的空氣就變好了。

盧秀燕會後接受媒體聯訪，對於謝豐享在會中指稱台中空氣變好要感謝習近平的說法時認為，空氣變好是大家的功勞，所有的市民配合節能減碳，工廠也汰換老舊鍋爐，還要感謝中火減少燒煤平均1天減少1萬噸，台中市的空氣品質有史以來通過國家標準，是所有市民的功勞，請大家繼續努力，空氣好還要更好。（編輯：黃世雅）1111101