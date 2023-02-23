清大後醫系前進偏鄉實務課程 見習公費醫師日常

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（中央社記者郭宣彣新竹市23日電）清華大學今天表示，學士後醫學系學生日前到社區失智老人中心及五峰等偏鄉見習各類醫療，不僅照顧地方民眾，也了解公費醫師日常，為未來公費服務做好準備。

清華大學今天發布新聞稿指出，學士後醫學系去年招生第一屆公費生，並以台北榮總新竹分院為教學合作醫院，日前安排1週的「社區與偏鄉醫療實務課程」，讓學生前進社區失智老人中心、日照中心、榮民之家，並到五峰、寶山等偏鄉見習居家醫療。

課程由北榮新竹分院教研中心主任王瑛玫規劃，將學生分為4組，分別見習偏鄉醫院急重症醫療、內科醫療、慢性與精神醫療、安寧與長期照顧、社區與居家醫療、山地醫療等。

北榮新竹分院動員全院近30名醫師、個管師、專科護理師、護理長等投入教學，並由內科部主任洪振瀛、外科部主任洪嘉辰、家醫科主任張震慶、精神科主任林明燈負責各科課程。

清華學士後醫學系大一生沈和謙表示，在新竹榮民之家的「榮心室」提供病患臨終照護，現場布置溫馨，也幫助病患與家屬能緩和心情，做好最後的告別，讓他很感動。

王瑛玫說，盼助公費醫學生提早思考如何將所學專業應用在社區及偏鄉醫療場域，並激發學生對遠距醫療、居家醫療的新想法。

清大學士後醫學系副主任張晃猷說，社區與偏鄉醫療實務課程能幫助學生往後的學習更聚焦，感謝北榮新竹分院完善的課程安排，學生也能為未來公費服務做好準備。（編輯：李錫璋）1120223