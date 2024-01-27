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嘉義鮮Q米拚行銷 搜羅市調打造新米種品牌

2024/1/27 20:34（1/27 20:41 更新）
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嘉義縣長翁章梁（前右3）27日北上台中市推廣新米種「嘉義鮮Q米」，現場並與鮮食開發、連鎖品牌、食品加工等業者對談，希望了解市場需求，聆聽業界意見。中央社記者趙麗妍攝 113年1月27日
嘉義縣長翁章梁（前右3）27日北上台中市推廣新米種「嘉義鮮Q米」，現場並與鮮食開發、連鎖品牌、食品加工等業者對談，希望了解市場需求，聆聽業界意見。中央社記者趙麗妍攝 113年1月27日
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（中央社記者趙麗妍台中27日電）嘉義縣長翁章梁今天北上台中舉辦試吃會行銷「嘉義鮮Q米」，新米種搭配嘉義縣18鄉鎮的特產，以多樣化的烹調手法推出菜色，了解市場需求後，打造新米種品牌。

嘉義縣政府為行銷「嘉義鮮Q米」新米種品牌，今天下午北上台中和樂家居HOLA廚藝教室辦理「嘉義鮮Q米食宴試」，現場鮮食開發、連鎖品牌、食品加工等10品牌業者對談，希望了解市場需求，聆聽業界意見。

翁章梁致詞指出，米飯如此普通，仍力推嘉義鮮Q米，因爲它的原生地在日本，種植地在嘉義縣鹿草鄉，經農改場培育成功，半糯米的口感Q黏，取名嘉義鮮Q米。冷飯特別好吃，適合作成壽司，一般糙米需要浸泡，此品種的糙米不用。

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台南農改場鹿草分場長陳榮坤表示，嘉義鮮Q米有1/4的日本牛奶皇后血統，為適應嘉義氣候，經改良培育後，口感軟黏Q彈、帶有芋頭香氣，台灣種米1年2獲並增加抗病性，減少環境用藥，適合推廣農民種植而且是直鏈澱粉含量低。

「食宴試」推出菜色細膩呈現嘉義文化，菜式上使用嘉義縣18鄉鎮食材，以創新和傳統手法烹調出炒飯、粥、韓式飯糰等菜式，展示嘉義鮮Q米的風味。嘉義縣政府將為此米種建立品牌，納入「嘉義優鮮」品牌農產品行列，藉此推廣嘉義縣的農漁畜產。（編輯：謝雅竹）1130127

#翁章梁
#嘉義市
#嘉義縣
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