更多編輯台推薦新聞：
山本理顯獲「建築界諾貝爾」普利茲克獎 操刀桃園市立美術館母館
文化

山本理顯獲「建築界諾貝爾」普利茲克獎 操刀桃園市立美術館母館

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？
生活

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水
生活

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看
生活

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北市府傳公務員門口販毒 社會局：全力配合調查
首頁 / 地方

嘉中校友頒獎金 鼓勵偏鄉學童錄閱讀心得成效佳

2024/3/6 14:40（3/6 15:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣偏鄉兒童教育基金會6日在嘉義縣中埔鄉沄水國小舉辦「開心讀書、快樂表達」記者會，基金會執行長羅繼志（左3）出席，對勇敢表達的學生及協助製作影片的老師都給予獎金鼓勵。中央社記者蔡智明攝 113年3月6日
台灣偏鄉兒童教育基金會6日在嘉義縣中埔鄉沄水國小舉辦「開心讀書、快樂表達」記者會，基金會執行長羅繼志（左3）出席，對勇敢表達的學生及協助製作影片的老師都給予獎金鼓勵。中央社記者蔡智明攝 113年3月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣6日電）由嘉義高中校友成立的台灣偏鄉兒童教育基金會，近日以頒發獎金方式與嘉縣10所偏鄉小學合作，鼓勵學生閱讀並錄製讀書心得影片，4個多個月累積500多支影片，獲得各校校長肯定。

台灣偏鄉兒童教育基金會今天上午在嘉縣中埔鄉沄水國小舉辦偏鄉學校「開心讀書、快樂表達」記者會，以網路連線方式，展現阿里山神木下、布袋鎮海邊不同學童的閱讀進度。基金會對勇敢表達學生、協助製作影片的老師都給予獎金鼓勵。

基金會執行長羅繼志告訴中央社記者，錄製讀書心得影片的目的，是讓學童可以認真瞭解書本的內容，並透過影片拍攝、製作、貼上網路過程，使得偏鄉學生可以有更多與外界接觸的機會，也能借由影片推廣家鄉的風光與特產。

基金會指出，4個月來共收到500多支學生介紹書籍的影片，其中以沄水國小二年級學生賴慶樟的影片最受歡迎，他也到記者會現場分享讀書的快樂。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

沄水國小校長林俊榮表示，利用網路及錄製影片的流行因子來鼓勵讀書，已經在小學校園形成一股風潮，小朋友都非常熱衷，讓閱讀的成果從量轉向質的提升。各校老師們也藉此學習到影音製作技巧，相信未來的影片會愈來愈好看。

羅繼志說，基金會成員都是嘉義高中的校友，包括中正大學副校長郝鳳鳴、監察院副秘書長劉文仕、台北藝術大學校長陳愷璜、輔仁大學附設醫院院長黃瑞仁等，大家都想為故鄉的教育盡一分心力。（編輯：黃世雅）1130306

#嘉義高中
#林俊榮
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.232