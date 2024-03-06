嘉中校友頒獎金 鼓勵偏鄉學童錄閱讀心得成效佳

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（中央社記者蔡智明嘉義縣6日電）由嘉義高中校友成立的台灣偏鄉兒童教育基金會，近日以頒發獎金方式與嘉縣10所偏鄉小學合作，鼓勵學生閱讀並錄製讀書心得影片，4個多個月累積500多支影片，獲得各校校長肯定。

台灣偏鄉兒童教育基金會今天上午在嘉縣中埔鄉沄水國小舉辦偏鄉學校「開心讀書、快樂表達」記者會，以網路連線方式，展現阿里山神木下、布袋鎮海邊不同學童的閱讀進度。基金會對勇敢表達學生、協助製作影片的老師都給予獎金鼓勵。

基金會執行長羅繼志告訴中央社記者，錄製讀書心得影片的目的，是讓學童可以認真瞭解書本的內容，並透過影片拍攝、製作、貼上網路過程，使得偏鄉學生可以有更多與外界接觸的機會，也能借由影片推廣家鄉的風光與特產。

基金會指出，4個月來共收到500多支學生介紹書籍的影片，其中以沄水國小二年級學生賴慶樟的影片最受歡迎，他也到記者會現場分享讀書的快樂。

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沄水國小校長林俊榮表示，利用網路及錄製影片的流行因子來鼓勵讀書，已經在小學校園形成一股風潮，小朋友都非常熱衷，讓閱讀的成果從量轉向質的提升。各校老師們也藉此學習到影音製作技巧，相信未來的影片會愈來愈好看。

羅繼志說，基金會成員都是嘉義高中的校友，包括中正大學副校長郝鳳鳴、監察院副秘書長劉文仕、台北藝術大學校長陳愷璜、輔仁大學附設醫院院長黃瑞仁等，大家都想為故鄉的教育盡一分心力。（編輯：黃世雅）1130306