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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情10/100

武漢肺炎韓國確診增至11死 首見外國人

最新更新：2020/02/25 18:03
韓國中央防疫對策本部25日武漢肺炎確診病例累計達977例，一天內新增144例，新增1名死者為35歲蒙古男性，為外國人在韓確診後死亡首例。圖為25日大韓航空仁川運營中心因應疫情進行消毒作業。（韓聯社提供）
韓國中央防疫對策本部25日武漢肺炎確診病例累計達977例，一天內新增144例，新增1名死者為35歲蒙古男性，為外國人在韓確診後死亡首例。圖為25日大韓航空仁川運營中心因應疫情進行消毒作業。（韓聯社提供）

（中央社首爾25日綜合外電報導）韓國中央防疫對策本部今天通報，感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例累計達977例，一天內新增144例，死亡案例增至11，新增1名死者為35歲蒙古男性，為外國人在韓確診後死亡首例。

根據韓國中央防疫對策本部下午公布資料，截至今天下午4時，死亡人數為10人，但韓國聯合新聞通信社稍早報導，正在京畿道高陽市明智醫院（音譯）隔離治療的35歲蒙古男性宣告不治。

報導指出，這名患者在治療過程中曾兩度心跳停止，院方表示仍在確認死因與武漢肺炎的關聯性。

今天下午共新增84例確診、1例死亡，第10例死亡案例為58歲男性，為清道郡大南醫院相關確診者，目前仍在調查確切死因。目前10例死者中，有7人都是大南醫院相關確診者。

新增確診案例包括大邱44例、慶尚北道23例、釜山5例、首爾4例，京畿道、慶尚南道、忠清北道各2例，蔚山、忠清南道各1例。

大邱確診數累計已達543例，慶尚北道則有248例，大邱市方相關人士表示，目前待驗檢體中多數為新天地教會大邱分會相關人員，大邱確診數可能在未來一到兩天突破1000人。（譯者：廖禹揚/核稿：徐崇哲）1090225

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地機族
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