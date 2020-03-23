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義大利年輕死亡案例增 羅馬34歲男子染疫亡

最新更新：2020/03/23 18:47

（中央社記者黃雅詩羅馬23日專電）義大利因武漢肺炎死亡人數超過5000人，並出現年輕案例。羅馬一名34歲男子前晚因感染武漢肺炎而病逝，他父親不可置信地表示，兒子之前身體很健康，沒有其他致命疾病。

死亡的艾曼紐倫齊（Emanuele Renzi）老家在羅馬近郊小鎮卡非（Cave），他從大學時期開始搬到羅馬住，和伴侶育有一個6歲兒子，他是目前羅馬所在拉吉歐行政大區（Lazio）的53名武漢肺炎罹難者當中，年紀最輕的一位。

羅馬的衛生當局認為，艾曼紐倫齊可能是在最近前往西班牙旅行時感染了2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），他在3月6日到8日曾和朋友前往巴塞隆納旅遊，9日是他工作的最後一天，之後他開始在家自我隔離。

調查指出，艾曼紐倫齊從3月11日開始出現發燒等初期症狀，16日病情惡化，在醫生建議下叫救護車，他入院後進入呼吸重症治療，21日晚間不治離世。

艾曼紐倫齊的父親古耶摩倫齊（Guglielmo Renzi）是羅馬近郊公共巴士 Cotral的經理，也曾擔任羅馬地鐵Ａ線經理。他接受義大利「晚郵報」（Corriere della Sera）記者訪問時悲痛地表示，他兒子平常身體很好，不抽煙、經常運動，沒有任何痼疾。

艾曼紐倫齊的親戚認為，或許因為死者的年紀很輕，醫院低估了危險性，太晚介入治療，才釀成這起悲劇。羅馬衛生當局已要求醫院對艾曼紐倫齊驗屍，查明死亡原因。（編輯：高照芬）1090323

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