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東京增103例沖繩130例 睽違約3個月單日增逾百例

2022/1/3 17:53
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（中央社東京3日綜合外電報導）日本東京都今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診103例，沖繩縣新增130例，兩者都是睽違約3個月單日新增超過100例，沖繩縣最近7天內的染疫比例更高居全國第一。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增103例確診，其中有40例已接種2劑疫苗。東京上次單日新增100例以上，已是約3個月前的去年10月8日。

東京都今天也比上週一增加68例，連續17天比上週同一天增加。

另外，沖繩縣今天新增130例，上次單日新增100例以上是去年9月25日。

琉球新報報導，駐沖繩美軍相關人士今天新增16例確診，昨天新增70例、1日新增235例、去年12月31日98例，這跨年的4天期間合計增加419例。

報導指出，沖繩縣在本月2日時，最近一週內每10萬人新增17.37例確診，今天則攀升到25.79例，高居日本全國第一；第二名的山口縣為5.9例、第三名群馬縣5.82例，日本全國平均為2.12例。（譯者：顧荃/核稿：陳政一）1110103

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