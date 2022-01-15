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鉛污染慢性扼殺 美國國鳥白頭鷹數量增長變慢

2022/1/15 12:41
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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）白頭海鵰是美國的圖騰之一，但一份最新研究顯示，這種北美猛禽在美國因鉛中毒導致數量增長變慢，原因是獵人任意棄置獵物內臟，導致白頭海鵰吃入含鉛物。

這份由康乃爾大學公共與生態衛生學系所做研究，根據1990到2018年的數據發現，白頭海鵰數量增長率減少4%到6%。

科學家們檢閱東北7個州的白頭海鵰數量，發現獵人打獵後為保存肉品而將獵物開腸剖肚，卻隨地拋棄獵物內臟，這些東西含有獵槍開槍後殘存的鉛成分，白頭海鵰吃了後，連帶將含鉛成分攝入體內。

康乃爾大學教授舒勒（Krysten Schuler）說：「我們認為最能凸顯這個問題的物種是老鷹，但牠們不是唯一受影響的物種。」

雖然白頭海鵰過去10年的數量變為之前的4倍，但康乃爾大學的研究估計，雌鷹與雄鷹的增長率分別掉了4.2%和6.3%。

白頭海鵰因一度數量大減，於1973年的瀕臨滅絕物種保護法（ESA）被列入瀕危物種，直到2007年才被移出，但這種猛禽在美國仍是保育鳥類，殺害白頭海鵰在美國最重可判刑2年，罰款25萬美元。

美國魚類暨野生動物管理局（United States Fish and Wildlife Service）去年3月表示，美國境內的白頭海鵰數量為31萬6000多隻。（譯者：陳亦偉）1110115

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