蘭德報告：美軍沒法適切調查平民傷亡

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國智庫「蘭德公司」一份受國會委託的研究調查指出，美軍人員常態性缺乏訓練和相關資源，難以適當調查平民傷亡和採取措施預防重蹈覆轍。

「華爾街日報」報導，蘭德（Rand Corp.）在報告裡指五角大廈「沒有充分組織、訓練或裝備，處理平民傷亡時無法履行當前職責」。

報告發現，奉派處理平民傷亡的五角大廈官員與制服人員大多資淺且缺乏相關訓練，美軍指揮官也都沒有足夠的全職單位能專門處理降低平民死傷這一環。

報告主要作者之一、蘭德高階研究員麥納尼（Michael McNerney）說：「人人知道平民傷亡課題的重要，但人人也都不把這當回事。這（預防平民死傷）理論上是嚴肅課題，但卻沒人專責處理。」

華爾街日報指出，美軍2001年10月入侵阿富汗打反恐戰爭、2003年發動伊拉克戰爭，相關戰事從一開始就沒法有效降低平民傷亡。阿富汗與伊拉克人已警告過，美軍傷及無辜只會助長像蓋達組織（al Qaeda）這類恐怖團體與反抗軍。

美軍長年苦於無法有效控制平民死傷，部分原因出在阿富汗、伊拉克和敘利亞戰事裡的空襲，是在地面引導受限下進行。

去年8月美軍為阻止恐佈分子攻擊喀布爾機場發動的無人機空襲誤殺平民10人，罹難者中7人是孩童。五角大廈也已坦承2019年在敘利亞打擊伊斯蘭國（IS）的決定性戰役時，有一場空襲造成平民數十人傷亡。

蘭德這份110頁的報告是按2020年美國國防支出法案相關規定辦理，報告已於2021年2月提交五角大廈。

報告的作者群訪談80多名相關人士、檢閱好幾百份文件，他們警告日後華府可能捲入的衝突恐讓美軍更難控制平民傷亡，特別是與強大對手在大型都會區作戰。

麥納尼（Michael McNerney）說：「五角大廈還沒準備好與像俄、中這種等級的潛在對手衝突。」

五角大廈今天承諾會實施一部分報告內的調整建議，包含標準化平民死傷通報、檢討相關政策與程序避免再犯。（譯者：陳亦偉）1110128