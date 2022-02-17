IMF：供應緊絀拖累歐洲成長 恐持續至2023年

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF)今天表示，供應緊絀拖累歐洲去年經濟成長，縮減幅度相當於歐洲部分國家正常經濟擴張速度，這種情況恐持續到2023年。

總部位於華盛頓的IMF在部落格發文表示，造成供應緊絀的原因包括關廠和零件短缺，若無這些因素拖累，去年的成長將增加約2個百分點。

IMF表示，這相當於「許多歐洲經濟體在爆發疫情前的年經濟產值成長」。

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）和其他官員在文章中寫到，雖然預測供給緊絀的情況今年將獲得緩解，但快速蔓延的Omicron變異株疫情「帶來新的不確定性」。

「歐洲和中國已實施最新限制措施，接著還會有更多的阻礙。總而言之，供應受阻的情況恐更久，可能會持續到2023年。」

若無這些供應問題，歐元區製造業產值可以增加6個百分點。

IMF的報告將40%的供應短缺，歸咎於防疫限制造成的封城。IMF表示，封城可能只是暫時性。

IMF警告，勞動力短缺和基礎建設老舊對供應和通膨的影響，恐比封城還嚴重。

境內工廠大多仰賴全球供應鏈的國家受創最嚴重，IMF點名德國和捷克的工廠生產原本可以增加14%。

IMF呼籲盡可能直接以法規來解決供應瓶頸的問題，這些法規措施包括延長港口運作時間，加速運輸和物流作業執照作業，推動移工措施，以解決勞力短缺問題。

IMF也提到，支出措施可用來協助目前的供應緊絀的問題，但「支援措施應該要好好定向」，同時警告廣泛的政策反而會推升需求，導致供應瓶頸和通膨情況惡化。

報告中寫到：「監管和定向財政措施緩解供應瓶頸越成功，決策者被迫抑制需求和成長，以控制通膨的可能性越低。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110217