俄入侵烏克蘭 澳洲防長：提防中國伺機犯台

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（中央社記者丘德真雪梨25日專電）隨著俄羅斯入侵烏克蘭，澳洲輿論持續關注中國是否會伺機侵犯台灣；澳洲國防部長杜登呼籲國際社會提防和阻止中國對台動武，以免其骨牌效應使整個區域受到重大影響。

杜登（Peter Dutton）今天接受澳洲天空新聞（Sky News Australia）主播史蒂芬諾維奇（Peter Stefanovic）訪問。在訪談過程中，提到中國國家主席習近平是否可能會比照俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對付烏克蘭的做法，然後用在台灣的問題。

史蒂芬諾維奇問到：「你（杜登）是否覺得，他（中國國家主席習近平）現在對台灣的興趣又再增加了？他（習近平）是否可能和蒲亭一樣，認為西方國家變弱了？於是認為現在是對付台灣的時機了？」對此，杜登說：「可能有這樣的盤算。」

杜登又說，澳洲需要密切觀察情勢的發展，國際社會需要確保台灣免受中國侵犯。

杜登指台灣是一個「有吸引力的社會」（inviting society）；但如果中國侵犯台灣的話，台灣民眾將會陷入災難，而且其骨牌效應將會對整個區域造成重大影響。

杜登指中國和俄羅斯的聯盟關係，已讓全世界響起警報。他呼籲，國際社會應該團結一致，西方國家需要至少保持像過去冷戰時期一般的堅定態度。

杜登認為，中國政府正在密切地注視著全世界對蒲亭的反應，並且注意俄羅斯入侵烏克蘭之後是否需要付出重大的嚴厲和實質代價。他相信，中國將會消化所有相關情報和資訊；在未來數年，它們將會是中國在處理台灣和其他地方問題時的決策因素。

杜登提到，中國並未和世界各國一樣地譴責俄羅斯侵略烏克蘭。他又認為，習近平憑著其影響力以及與蒲亭的交情，應該要致電蒲亭，要求撤回其入侵烏克蘭的「可怕決定」。

杜登又提到，澳洲不會派兵馳援烏克蘭；但澳洲將會緊隨盟國的步伐，並且可能會進一步加強經濟制裁俄羅斯。他還說：「我們只是看到這場衝突的開端而已。」

對於中國是否會複製俄羅斯入侵烏克蘭的做法，然後用在台灣的問題，已成為澳洲輿論聚焦話題。

例如，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）24日接受「第7頻道新聞網」（Channel Seven）主播科希（David Koch）訪問時，科希就問到：「中國是否正在密切注視當前情勢和世界各國對俄羅斯的反應，並且同時在想著台灣？」對此，莫里森說：「我相信，中國當然是正在非常謹慎地觀察當前情勢。」

然後科希繼續又問道：「我們（澳洲）是不是要告訴中國，連想都不要想著台灣？」莫里森則回答：「是，這一直是我們（澳洲）的立場。」

澳洲前駐美國大使霍基（Joe Hockey）今天接受澳洲廣公司（ABC）訪問時提醒，中國可能會認為，現在沒有國家派兵馳援烏克蘭，故此日後也不會有國家派兵馳援台灣。

霍基指出，中國對台灣的野心勢必擴大；對此，有關應該向台灣提供多少防禦性武器的問題，也成為了美國的討論焦點。

另外，曾經在澳洲皇家海軍（Royal Australian Navy）服役超過十年的無黨籍獨立參議員派屈克（Rex Patrick）昨日接受ABC訪問時表示，他反對澳洲派兵馳援烏克蘭。

他解釋，澳洲首先不應該在北約（NATO）沒有出兵時，就搶先派兵到烏克蘭；更重要的是，澳洲應該鎮守印太地區，以防中國趁機武力犯台時，澳洲可以全力應變。（編輯：高照芬）1110225