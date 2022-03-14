義國節目出現台灣倒垃圾考題 外館小編驚呼太難

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（中央社記者黃雅詩台北14日電）駐義代表處臉書分享，義大利電視益智節目竟出現台灣考題：「當一台黃色的車播著貝多芬的『給愛麗斯』經過，台北居民會做什麼？」讓小編直呼：「這也太難了吧！」

駐義大利代表處官方臉書經常分享在義大利有關台灣的趣聞，13日晚間一則貼文指出，義大利國營電視台Rai 1的益智節目，把台北特別的倒垃圾方式列入機智問答題目，且答案選項都很幽默。

答案選項1是「該出門遛狗囉」，選項2是「停止在Pub裡喝酒」，選項3是「該倒垃圾囉」，選項4是「大家快把國旗拿出來展示」。

正確答案是3「該倒垃圾囉」。只是對台北居民再熟悉不過的日常生活，對義大利人來說可是不折不扣「冷知識」，只見電視畫面中的義大利參賽者閉眼扁嘴，一臉非常苦惱樣子，讓臉書小編忍不住以hashtag（標籤）打趣加註「這題也太難了吧」、「義大利人怎麼會知道」。

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這並非台灣首次登上義大利益智節目，駐義代表處臉書2月24日分享，有次考題問探險家馬可波羅（Marco Polo）所稱「Zipangu島」，是指現在的哪個國家？選項包括台灣、日本、峇里島、馬達加斯加島。

正確答案是日本，台灣只是其中一個國家選項，但眼尖的小編分享截圖時，特別在文末以標籤加註「台灣是國家」，凸顯連義大利益智節目也認證台灣是國家，獲得上千網友點讚分享。（編輯：林克倫）1110314