波蘭朝聖團巴士在克羅埃西亞發生車禍 12死31傷

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（中央社克羅埃西亞瓦拉斯丁6日綜合外電報導）一輛滿載波蘭天主教朝聖客的巴士今天清晨在克羅埃西亞西北部的瓦拉斯丁（Varazdin）附近發生車禍，當局表示已造成12人死亡31人受傷，其中18人傷勢嚴重。

路透社報導，警方表示，事故發生在今天上午5時40分，這輛巴士在布雷茲尼茨基胡姆（Breznicki Hum）附近往首都薩格勒布（Zagreb）方向打滑衝出車道撞毀，警消與醫護人員已趕往現場。

克羅埃西亞緊急醫療局（Croatian Emergency Medicare Institute）局長格巴-布耶維奇（Maja Grba-Bujević）表示：「我們發現43名傷者，其中12人死亡。」

波蘭外交部的一名發言人則告訴波蘭民間電視台TVN24，事故巴士是掛波蘭車牌，「現階段我們可以證實，所有傷亡者都是波蘭公民」。

克羅埃西亞內政部長博伊奇諾維奇（Davor Bozinovic）對記者表示，車上乘客都是成年人，他們的目的地是位於波士尼亞南部的羅馬天主教聖地小鎮梅久戈耶（Medjugorje）。事故原因正在調查中。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1110806