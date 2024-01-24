縮短跨國物流時間 巴西智利雙洋大橋預計2025年完工

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（中央社記者唐雅陵聖保羅23日專電）巴拉圭公共工程暨通訊部近日發布報告指出，由巴拉圭和巴西打造連接巴西到智利雙洋公路上的「雙洋大橋」，施工進度已達43.6%，預計2025年完成，未來將縮短跨國物流時間。

巴西新聞網站g1報導，「雙洋大橋」（Ponte da Bioceânica）對啟用連接巴西端的大西洋和智利端的太平洋「雙洋之路」（Rota Bioceânica）公路至關重要，南馬托格羅索州（Mato Grosso do Sul）的莫爾蒂港將作為巴西的出口。

根據規劃暨物流公司（EPL）評估預測，這條巨型高速公路可將巴西出口到亞洲的海上路線距離，縮短9700多公里，巴西到中國的貨運時間可減少約12天。

除了縮短物流時間，也代表南馬托格羅索州和巴西產品的競爭力提高。此外，雙洋之路還可增加其所經過的4個國家，包括巴西、巴拉圭、阿根廷和智利之間的貿易，並促進這些國家的文化和旅遊發展。

雙洋大橋由巴西和巴拉圭雙邊財團攜手建造，且伊泰普水力發電廠（Itaipu）巴拉圭管理當局也投資巴西幣5.7億元（約新台幣36.5億元）。橋身全長1294公尺，分為3部分，包括構成兩側的通道高架橋以及斜張橋部分，跨越巴拉圭河面上方632公尺，中央跨度350公尺。

根據巴拉圭Tecnoedil Construtora公司、巴西Cidade Ltda和Paulitec Construções公司所組成的Pybra財團網站指出，雙洋大橋工程將於2025年上半年完成。

巴拉圭公共工程暨通訊部報告指出，目前工程重點是高架橋橋梁和橋面板的製造和組裝，還有巴拉圭一側2大支柱的加固階段即將開始。（編輯：張芷瑄）1130124