研究：美國早產案例 1/10與塑膠化學物質有關

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（中央社巴黎7日綜合外電報導）一項大型研究今天指出，美國1/10早產案例與孕婦接觸的化學物質「鄰苯二甲酸酯類」有關，該物質常見於日常生活的塑膠產品。

法新社報導，這種稱為鄰苯二甲酸酯類（phthalates）的化學物質用於軟化塑料，存在於數千種消費產品中，包括塑膠容器和包裝材料、美容護理產品和玩具。

幾十年來，鄰苯二甲酸酯類一直被認為是「荷爾蒙干擾物」。它會影響人類內分泌系統，之前已被認為與肥胖、心臟病、某些癌症和生育問題有關。

研究報告主筆、紐約大學朗格尼健康中心（New York University's Langone Health centre）特拉桑德（Leonardo Trasande）告訴法新社，由於它會影響激素，因此這些化學物質「可能會導致提早分娩和生產」。

研究人員對美國5000多名孕婦尿液中的鄰苯二甲酸酯代謝物濃度進行分析，檢視這些化學物質如何影響嬰兒早產的時間。這項研究發表在「刺胳針星球健康」（Lancet Planet Health）期刊。

根據研究，鄰苯二甲酸酯類濃度最高的10%孕婦，與濃度最低的10%孕婦相比，在第37週前分娩的風險增加了50%。

研究人員將他們的研究結果外推至全美國，他們表示僅2018年就有近5萬6600例早產可能與鄰苯二甲酸脂類接觸有關，占該國當年早產的10%。

早產或體重過輕的嬰兒，日後往往容易出現更多健康上的問題。

研究人員估計，美國因接觸鄰苯二甲酸脂類造成早產衍生的醫療和社會成本，介於16至81億美元之間。

雖然這項研究是在美國進行，但特拉桑德表示，鄰苯二甲酸脂類非常普遍，以至大多數其他國家5%到10%的早產，可能與這些化學物質有關。

特拉桑德估計，超過3/4的鄰苯二甲酸脂類接觸量由塑膠造成。塑膠對社會的好處要和它的害處來一併權衡，他呼籲制定一項全球公約，大幅減少塑膠產量。

特拉桑德說：「生產塑膠的人並沒有為對健康帶來的影響付出代價。他們沒有照顧這些早產兒。」

隨著人們逐漸認識常見的鄰苯二甲酸脂類「鄰苯二甲酸二」（DEHP）的潛在威脅，一些塑膠公司已嘗試使用其他化合物取代。

特拉桑德說，這項新研究「更令人擔憂」的是，這些鄰苯二甲酸脂類的替代品和DEHP相比，相關影響甚至更加強烈。

他呼籲對鄰苯二甲酸脂類以整體方式監管，而不是專注於特定化合物。

未參與這項研究的加州大學舊金山分校（University of California, San Francisco）生殖健康研究員艾克（Stephanie Eick）表示，該研究無法明確證明早產是由鄰苯二甲酸酯直接引起。但她告訴法新社，現在有「大量觀察性研究支持這個假設」。

為了降低接觸，艾克建議人們少吃塑膠包裝的食物，並避免使用含有鄰苯二甲酸酯類的個人護理用品。（譯者：屈享平/核稿：劉淑琴）1130207