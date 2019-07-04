再製酒冒充蒸餾酒 業者詐欺罪被判1年10月

（中央社記者蘇木春台中4日電）70歲男子陳作新在民國104年間，以原酒添加食用酒精、香料等方式，假冒米酒、高粱酒、威士忌與芋頭酒等蒸餾酒產品出售，台中地院今天依詐欺罪判處他1年10月徒刑，可上訴。

台灣台中地方法院判決書指出，陳作新領有酒製造業許可執照，在彰化縣田尾鄉、台中市太平區與大里區設置製酒工廠。

他為節省成本，於民國104年1月起，在太平區的廠房，自行或指示員工，以原酒添加食用酒精、香料或以食用酒精、香料、甜味劑，依比例摻於酒槽內調製，假冒以大麥、稻米、高粱或芋頭等原料的發酵或蒸餾酒品。

辦案人員於105年8月20日，持搜索票前往陳作新位於台中市太平、大里區的工廠搜索，查扣製酒設備、酒類成品與半成品。

法官審理時，陳作新否認詐欺取財與虛偽標示犯行，並辯稱米酒、高粱酒與芋頭酒類是在彰化廠發酵製造，米酒會加食用酒精和水，但不加香精，高粱酒則會添加酒精修飾品質，威士忌與芋頭酒也會加酒精來調度數。

法官查出，扣案的調製配方筆記本，記載作法沒有包含蒸煮、蒸餾等程序，且陳作新雖有採購高粱、白米、酒麴等製酒原料，但買進的原料量，無法供應每年近新台幣2000萬元營業額所需的量。

合議庭審酌，陳作新為節省成本在市場上削價競爭，明知為「再製酒類」或「其他酒類」，竟充冒為「蒸餾酒類」，並以虛偽標記欺瞞商家而陷於錯誤，轉而銷售消費大眾。今天依詐欺罪判處他1年10月徒刑，沒收犯罪所得4817萬餘元，全案可上訴。（編輯：陳俊碩）1080704