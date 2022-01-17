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男子持槍抵少女頭性侵得逞 判刑7年半定讞

2022/1/17 12:35
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（中央社記者林長順台北17日電）30歲林姓男子因不滿13歲少女指控他在酒裡下藥，竟用手槍指著少女太陽穴，性侵得逞。台灣高等法院依攜帶凶器強制性交罪判處林男7年6月徒刑，最高法院今天駁回上訴定讞。

判決指出，有傷害、妨害性自主前科的林男於民國107年9月間為處理被害少女與另一名15歲陳姓少女的糾紛，邀約2女及另一名張姓友人到新竹市某家汽車旅館談判。2名少女和解後，4人繼續在房間內飲酒。

判決表示，被害少女突然感覺頭暈、想吐，懷疑遭林男下藥，林男不滿，當場掏出一把黑色手槍抵住被害少女太陽穴，並將張男、陳姓少女趕到廁所內，再威逼被害少女脫去衣褲，性侵得逞。

少女遭性侵後不敢告訴朋友，僅告訴林男的前妻，林男的前妻請少女不要提告，承諾會給賠償金，但後來沒有下文。少女在近1年後告知社工，社工通報警方後才曝光。

新竹地方法院依攜帶凶器強制性交罪，判處林男有期徒刑7年6月；林男不服，提起上訴遭高院駁回；最高法院今天再駁回上訴，全案定讞。（編輯：戴光育）1110117

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