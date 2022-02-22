新竹男勒斃前妻案 二審仍判14年

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（中央社記者劉世怡台北22日電）新竹縣63歲陳姓男子不滿前妻拜祖先態度，去年涉勒斃前妻後輕生獲救，一審判陳男14年，經上訴，二審今天駁回上訴，維持14年刑度，還可上訴。

一審新竹地方法院判決指出，陳男之前因家暴行為，法院於110年1月14日核發暫時保護令，裁定陳男不得對陳女身體或精神騷擾，保護令在同年1月23日送達給陳男；陳女自此離家居住在外。

判決指出，陳男於同年3月14日上午致電請陳女購買水果返回住處拜祖先，陳女回稱「你是憑什麼叫我拜祖先」，陳男心生怨忿，看到陳女上午11時許返家，從陳女背後以左手手臂勒住陳女頸部，再以右手抓住左手加壓，使陳女癱軟無聲息後才放手，陳女窒息死亡。

判決指出，陳男將死亡的陳女抱到床上，蓋上棉被，再致電女兒告知已將陳女勒斃，並交代後事，即喝高粱酒、安眠藥，並持水果刀割腕自殺，但因出力過小而未果。女兒致電請居住附近的舅舅前往查看，全案曝光。

一審依殺人罪判陳男14年，經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天宣判。（編輯：張銘坤）1110222