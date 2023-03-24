人力公司超收費挨罰百萬拒繳 士林分署扣款清償

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（中央社記者謝幸恩台北24日電）行政執行署士林分署今天表示，某人力資源有限公司涉違法超收移工仲介服務費，積欠罰鍰新台幣144萬多元不繳，經扣押公司的銀行存款並待質押權消滅後，全額徵起並清償完畢。

法務部行政執行署士林分署發布新聞稿指出，就業服務法第40條第1項規定，私立就業服務機構及其從業人員於從事就業服務時，禁止要求、期約或收受規定標準以外的費用或其它不正利益，違反者可處10倍至20倍罰鍰。

士林分署表示，遭執行的人力資源有限公司，受理2名越南籍移工委託辦理就業服務等事宜，違法超收合計26個月的仲介服務費14萬4700元，遭裁罰10倍罰鍰，約144萬多元逾期未繳，由台北市勞動局移送分署強制執行。

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士林分署調查後，發現此人力公司雖於民國111年6月間解散，但公司的銀行帳戶內有144萬餘元定存加利息，隨即於今年1月間扣押這筆存款，但這筆存款已設定質押給銀行，待銀行於2月向分署陳報質押權消滅後，立即全額徵起並清償完畢。

士林分署呼籲，辦理人力仲介的業者應熟悉聘僱移工就業服務法等相關法令，確實保障移工權益，以免觸法受罰。針對惡意欠繳行政罰鍰者，依法強力執行，若有經濟困難無法一次繳清，可檢具相關證明文件申辦分期。（編輯：戴光育）1120324