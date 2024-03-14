母身心交瘁涉悶殺身心障礙兒 北檢起訴家暴殺人

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（中央社記者謝幸恩台北14日電）台北市松山區林姓婦人疑因心力交瘁，涉嫌塞紅包在身心障礙的兒子口中，並以口水巾、膠帶封住口鼻致死。北檢今天依家暴殺人罪嫌起訴林婦，此案為北檢第10件起訴的國民法官案。

台北地檢署起訴指出，林婦負責照料患有極重度身心障礙、無法自理生活的兒子起居，去年4月底罹患COVID-19（2019冠狀病毒疾病）於住處房間隔離，考量自己身體狀況不佳、年事已高，深感心力交瘁，於是萌生殺人犯意。

起訴指出，林婦於去年5月11日下午3時許外出購買封箱膠帶，翌日上午7時許，趁著外籍看護離開兒子房間的空檔，進入兒子房間並把門反鎖。

檢警調查，林婦先把裝有新台幣1萬元的紅包塞入兒子口中，以口水巾摀住兒子口鼻並以封箱膠帶封住，導致兒子窒息死亡。

由於外籍看護發現林婦不見蹤影，又進不去林男房間，從家中陽台看見林婦於林男房間內哭泣，隨即通知其他家屬，由家屬報警處理。檢察官認為，林婦罪證明確，今天依家暴殺人罪嫌起訴林婦。（編輯：張銘坤）1130314