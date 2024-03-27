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桃園矯正學校敦品中學學生鬧事 3小時後平息

2024/3/27 19:34
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（中央社記者吳睿騏桃園27日電）桃園矯正學校敦品中學今天下午發生學生在戶外活動時，以無法打籃球為由大吼大叫鬧事、砸東西，矯正人員啟動緊急機制，並由矯正署支援人力，將學生收置舍房後，事件才告平息。

敦品中學下午發布聲明表示，下午2時23分許，數名學生在自主學習課時，藉故無法到廣場打籃球為由集體滋事，執勤人員發現狀況後，即以無線電呼叫支援，警衛隊及支援人力迅速到場支援協助。

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敦品中學指出，為避免進一步提高學生情緒，警衛隊先於外圍警戒，其餘教導員等人員進入教室支援，過程中學生情緒持續高漲，甚至出現叫囂、罵三字經及破壞行為。

敦品中學說，經現場評估相關勤務配置，學校立即啟動相關緊急機制，請求矯正署支援人力，並由台北監獄、桃園監獄及八德監獄等矯正機關支援戒護警力集結後，將學生提帶回第三生活區廣場清點人數，並將學生全數收置於舍房內，事件於5時40分平息。（編輯：李錫璋）1130327

#桃園
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